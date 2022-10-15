اليوم السابع
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محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية يكرمون الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

السبت، 15 أكتوبر 2022 05:00 ص
محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية يكرمون الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المشروعات الخضراء - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تقام فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، اليوم السبت، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وسيشهد المؤتمر تكريم 18 مشروع بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة تُغطى مختلف فئات المشروعات المستهدفة، والتى تشمل: تدوير المخلفات، والطاقة، ومواجهة التلوث، والتكيف مع المتغيرات، والانبعاثات، والاستدامة، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

وترتكز المبادرة على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.


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