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لقائدى السيارات.. شاهد الرسم التوضيحى لغلق ميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:30 ص
لقائدى السيارات.. شاهد الرسم التوضيحى لغلق ميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر غلق ميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر
كتبت - مرام محمد

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أوضحت محافظة الجيزة تفاصيل عملية الغلق الكلى لميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر أمام حركة المرور، فى رسم توضيحى للسائقين، للتوجه إلى الطرق البديلة على مدار عام كامل حتى انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر (بدايـة مـن محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).
 
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن غلق ميدان ماجدة تم تحديداً فى المسار (المتجـه مـن ميـدان ماجدة اتجاه میدان سیتی سكيب والقادم من ميدان سيتى سكيب اتجاه ميدان ماجدة)، وذلك بطـول ما يقرب من (200 متر) وعرض (38 مترا).
 
وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلات المرورية الآتية لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

التحويلة المرورية الأولى

- حركة المركبات القادمة من نادى 6 أكتوبر وامتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير اتجاه میدان سيتى سكيب، تسلك المسار الآتي:
 
الدخول يميناً بشارع التحرير (قبل موقع الغلق مباشرة) استكمال السير بشارع التحرير وصولا حتى ميدان 17، ثم الدوران إتجاه اليسار بميدان 17 باتجاه شارع 17 وصولاً حتى المحور المركزى الموازى بعد تجاوز منطقة الأعمال ثم الدخول يمينا اتجاه ميدان سيتى سكيب. 

التحويلة الثانية:

- المركبات القادمة من ميدان سيتى سكيب وترغب بالسير اتجاه ميدان الحصرى، تسلك المسار الآتى: 
 
الدخول يميناً بشارع كمبوند السرايا "قبل موقع الغلق بمسافة "150 مترا ثم الدخول يساراً اتجاه شارع خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر، ثم استكمال السير بشارع خلف مكتبة الجامعة وصولاً لميدان الحصرى.
 
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لوحة توضح اتجاه ميدان الحصري

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لوحة توضح اتجاه ميدان سيتى سكيب 
 
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