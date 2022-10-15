فى موسم البرد.. أسئلة وإجابات حول لقاح الإنفلونزا السنوي

كتبت فاطمة خليل

قال خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية إن الأدلة تشير إلى أن موسم الإنفلونزا هذا العام سيكون سيئًا بشكل خاص، ما يجعل لقاح الإنفلونزا السنوي أكثر أهمية من المعتاد، بحسب موقع "Health".

وقال الدكتور ويليام شافنر، المدير الطبي للمؤسسة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية، إن هناك مرضى وصلوا بالفعل إلى المستشفى وهم يعانون من حالات شديدة من الأنفلونزا، قبل شهر تقريبًا من بداية موسم الأنفلونزا عادةً. س: ما مدى فعالية لقاح الانفلونزا؟

في كل عام يحاول الخبراء توقع أكثر سلالات فيروسات الأنفلونزا المنتشرة شيوعًا بعد تسعة أشهر من الآن، عندها تقرر أي السلالات سيتم دمجها في اللقاح.



بشكل عام، يقلل لقاح الإنفلونزا من عدد الأشخاص الذين يمرضون بنسبة 40٪ إلى 60٪، كما يقول الخبراء.

تشير الأرقام المؤقتة في العام الماضي إلى أن لقاح الأنفلونزا يوفر حوالي 35 ٪ من الفعالية ضد سلالات الإنفلونزا A المنتشرة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.



ولكن حتى لقاح الإنفلونزا غير الفعال نسبيًا يمنح حماية قوية ضد المرض الشديد ودخول المستشفى.



خلال موسم الأنفلونزا 2019-2020، منع التطعيم ما يقدر بنحو 7.5 مليون حالة إصابة بالأنفلونزا؛ 3.7 مليون زيارة طبية متعلقة بالإنفلونزا ؛ 105000 دخول المستشفى بسبب الأنفلونزا ؛ وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 6300 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا.

علاوة على ذلك ، أظهرت دراسة أجريت في عام 2021 أن مرضى الإنفلونزا الذين تم تطعيمهم لديهم خطر أقل بنسبة 26٪ للقبول في وحدة العناية المركزة و 31٪ أقل من خطر الوفاة بسبب الأنفلونزا مقارنةً بالذين لم يتلقوا التطعيم ، حسبما ذكر مركز السيطرة على الأمراض.



س: ما هو أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا؟

قال شافنر إن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) يوصي بأن شهر أكتوبر هو أفضل شهر للحصول على لقاح الإنفلونزا.



إنه أفضل توازن بين الحصول على اللقاح مبكرًا بما يكفي للوقاية من الإنفلونزا المبكرة

لكن إذا فاتتك أكتوب ، فلا تدع ذلك يمنعك من الحصول على اللقاح، يستغرق الأمر من 10 إلى 14 يومًا حتى تتراكم حماية جهازك المناعي. س: هل من الآمن الحصول على جرعة معززة من كورونا جنبًا إلى جنب مع لقاح الإنفلونزا السنوي؟ يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحصل الناس على كل من معزز كورونا ثنائي التكافؤ وكذلك لقاح الإنفلونزا السنوي هذا الخريف.



قال شافنر: "لقاح الإنفلونزا لا يمكن أن يحمي من كورونا وكذلك لقاح كورونا لا يمكن أن يحمي من الأنفلونزا. إنهما فيروسات منفصلة. عليك الحصول على اللقاحين".

وقال إنه من الآمن الحصول على كلتا الحقنتين، بل من الآمن الحصول عليهما خلال نفس الزيارة لطبيبك أو الصيدلية أو العيادة الصحية.