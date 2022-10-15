عميد سياسة القاهرة: الهجرة غير النظامية من المشكلات المؤرقة للمجتمع الدولى

كتب ــ محمد صبحى

رحب الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، بالدكتور محمد عثمان الخشت للمشاركة فى حفل ختام نموذج محاكاة الكلية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية فى مصر، مؤكدا أن الدكتور الخشت يقدم دعما فى كل نواحي العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، والتى تقدم لها الجامعة كل الدعم والرعاية لتنمية الطالب وزيادة وعيه بقضايا الوطن.

كما قدم الدكتور محمود السعيد الشكر إلى وحدة بحوث ودراسات الهجرة بالكلية ، القائمة على النموذج ، موضحا أن فعالية اليوم متميزة لعدة اعتبارات، أولها: أن جامعة القاهرة كونها صاحبة أعظم تصنيف دولى وتخرج منها أكبر عدد من الحاصلين على جائزة نوبل فى مصر والوطن العربى ونتحدث عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أما الاعتبار الثانى نابع من قيمة المنظمة التى يحتويها النموذج التى تهتم بظاهرة الهجرة بشكل عام.

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أن الهجرة غير النظامية تعد واحدة من أكثر المشكلات التى تؤرق المجتمع الدولى لتعدد أبعادها حيث يسهم فى أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها ، موضحا أن الهجرة غير النظامية ظاهرة عالمية تعانى منها دول العالم .

وتابع الدكتور محمود السعيد نموذج المحاكاة يسهم فى بناء شخصية الطلب واثراء معارف الطلاب وترسيخ المهارات وإعداد الكوادر وتعزيز الوعى لدى الشباب والمشاركة فى قضايا المجتمع وذلك كله من خلال تزويد الطلاب بالمهارات ولا يقف تأثير نماذج المحاكاة إلى محاكاة الواقع فقط لأنه يتم ابتكار حلول غير تقليدية لنماذج افتراضية .

ولفت إلى أنه بدأ التحضير لأعمال نموذج المحاكاة خلال شهر أبريل 2022 وتقدم للنموذج طلاب من الطب والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والتجارة والآداب وغيرها وتم التقدم 179 طالب وطالبة وتم اختيار أكثر من 30 طلبا، وتم تنظيم محاضرات لتعريف الطلاب بالهجرة ، لافتا إلى أن الطلاب تطرقوا إلى مسألة الهجرة غير النظامية فى ظل أزمة التغيرات المناخية.