طقس الإسكندرية الآن.. شبورة على المسطحات المائية مع توقعات بسقوط أمطار رعدية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية حالة الهدوء ما قبل العاصفة، حيث شهدت المحافظة شبورة مائية على المسطحات المائية مع سطوع متقطع للشمس وهدوء فى حركة الرياح، مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وسجلت الإسكندرية اليوم 29 درجة فى العظمى و22 درجة فى الصغرى .

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



سطوع-مؤقت-للشمس



شبورة-مائية-خفيفة



شبورة-مائية-مع-ارتفاع-درجة-الحرارة



هدوء-حركة-الرياح-و-الامواج