ضبط 24 طن زيوت محركات ولبن بودرة مجهولة المصدر بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والتصدي لكافة أنواع المخالفات، ومتابعة جميع الأنشطة التجارية والصناعية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، أن إدارة الرقابة التجارية بالمديرية قامت اليوم بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن زيوت سيارات لممارسة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على 3 أطنان و600 كجم زيت سيارات مجهول المصدر، و15 طن زيت محركات الديزل.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط مصنع لصناعة المواد الغذائية، يعمل بدون ترخيص، وفي حيازته سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 أطنان لبن بودرة و108 ألف عبوة جبن مطبوخ.