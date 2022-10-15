ضبط عاطلين سرقة أجهزة حاسب آلي وطابعتين من الوحدة الصحية بأبو زعبل في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، سبق اتهامهم بقضايا سرقة مدرسة، لقيامهم بسرقة بعض الأجهزة الخاصة بالوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تم سرقة 3 أجهزة حاسب آلي و2 طابعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وإعادتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من مدير الوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة المركز، يفيد سرقة بعض الأجهزة الخاصة بالوحدة الصحية.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود كسر بأقفال غرف تسجيل المواليد والوفيات وصرف الألبان المدعمة وتسجيل الكورونا بالوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة المركز، وتبين سرقة 3 أجهزة حاسب آلي و2 طابعة.

وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مرتكبي الواقعة وهم "ح م م"، عاطل، سبق اتهامه بقضية سرقة مدرسة، و"م م ع"، عاطل، سبق اتهامه بقضية سرقة مدرسة، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات وإعادتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.