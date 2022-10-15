اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 11:37 ص
أكرم القصاص
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ضبط صاحب مخبز لتهريبه دقيق مدعم وتحرير 7 محاضر بالبحيرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:35 ص
ضبط صاحب مخبز لتهريبه دقيق مدعم وتحرير 7 محاضر بالبحيرة دقيق مهرب ــ أرشيفية
البحيرة- فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط مخبز بمركز بدر لتصرفه فى 27 شيكارة دقيق مدعم تمهيدا لبيعهم فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين  وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

مشددا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .


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محافظة البحيرة

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