شهود عيان يكشفون كواليس مصرع فتاة فى حفل زفاف بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث مصرع فتاة، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي بمنطقة الهرم، وتبين أن الفتاة أثناء مرورها بالشارع الذي يشهد حفل زفاف، لامس جسدها سلك كهربائي من توصيلة عشوائية خاصة بالحفل، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وتم مناظرة الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، فتم التحفظ على القائمين على إدارة حفل الزفاف، ومسئول توصيل السلوك الكهربائي التي تسببت في مصرع الفتاة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة نتيجة إصابتها بصعق كهرباء بمنطقة الهرم.

بإجراء التحريات تبين أن الفتاة لامس جسدها سلك كهرباء بحفل زفاف مما أسفر عن مصرعها في الحال، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إعداد وصلات الكهرباء للحفل بالشارع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.