شركة Claro رائدة التكنولوجيا العقارية

رحمة خليفة

شركة عقارات claro هى شركة تكنولوجية فى مجال التنقنيات العقارية متخصصة فى تصنيف وإدراج العقارات المعروضة للبيع بعد فحصها والتأكد من مصداقيتها، بحيث تكون موثوقة للمشترى المحتمل بعد تقديم خدماتها الاحترافية ودون الحصول على أى عمولات أو رسوم للإعلانات.





واستكمل أحمد فتحى المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة الحديث عن Claro، حيث أن فلسفة المشروع تتمثل فى علاج بعض السلبيات القائمة فى السوق العقارى التى يعانى منها البائع والمشترى، بحيث نعمل على خلق بيئة آمنة لأصحاب المصلحة المتعاملين فى السوق العقارى وزيادة معدل الثقة، من خلال تطبيق افضل الممارسات وزيادة معدلات الشفافيه والوضوح بالسوق وتقديم الخدمات الاحترافية.

وبالنسبة للفئات التى تستهدفها شركة كلارو الملاك، المشترين، الوسطاء والمطورين، حيث توفر المنصة المعلومات الكافية بوضوح لدعم اتخاذ القرار المناسب، وسنعمل على تقديم كل الدعم للوسطاء والمطورين وتقديم الحوافز التشجيعيه للارتقاء بالقطاع وزيادة كفاءته وجعله اكثر جاذبيه للاستثمار.

جدير بالذكر أن شركة عقارات كلارو شارك في تأسيسها المهندس سعود القويفل، الذى عبر عن مميزات الاستثمار فى مصر كونها سوق واعد ومعدلات التنمية بها مرتفعه ومصر لديها شباب واعي ومتحمس لصناعة النجاح.



