"شباب كفر الشيخ" تتابع تفعيل غرفة العمليات لمواجهة تغيرات الطقس

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس و سقوط الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بشأن تفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الامطار التى قد تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس وسقوط الأمطار و طوال موسم فصل الشتاء ارتباطا بالتغيرات المناخية فى هذا التوقيت، وذلك لمتابعة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، بجميع الهيئات الشبابيه والرياضيه على مستوى المحافظة ومقر الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بضرورة تنظيف اسطح المقرات والمبانى التابعه لها وفتح مزاريب المياه و التأكد من توصيلها بالمجارى الرئيسيه مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التى تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التى تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بالمقررات والملاعب، وكذا توصيلات مبردات المياه، و التأكد من صرف المياه بالملاعب وصلاحية أعمدة و كشافات الإنارة، بالإضافة إلى عدم مد أى توصيلات كهربائية خارج المقرات والملاعب وحمامات السباحة.

وكلف محروس، مسئولى الإنشاءات و مديرى الإدارات الفرعية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وموافاة غرفة إدارة الأزمة المركزية بالمديرية بتقارير دورية عما يتم اتخاذه حيال هذا الأمر، فصل التيار الكهربائى عن الأعمدة الكهربائية فى كافة الملاعب والمبانى الإدارية، وكذلك المنشآت الرياضية حال سوء الأحوال الجوية، أو تزايد الأمطار مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيال ذلك لحماية الأفراد من أية أخطار.