سفير أمريكا بالقاهرة: واشنطن استثمرت 350مليون دولار منح أكاديمية لمصر منذ 1978

كتب محمد صبحى

أعرب دانيال روبينشتاين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، عن سعادته بوجوده في جامعة القاهرة العريقة والتاريخية، موضحًا أن البرنامج يمثل أحد أهم المحطات الحياتية الممولة من الوكالة الأمريكية، ومنح الشباب المشاركين بالبرنامج الدعم والتوجيه اللازم ليمثلون الجيل القادم داخل مجتمعاتهم ويكونوا قادرين على إحداث التميز والتغيير الإيجابي ومواجهة التحديات التي تواجه العالم، مشيرًا إلى اجتياز الشباب المتفوقين من كل الفئات وذوي القدرات الخاصة ودمجهم في الاهتمامات والميول الفكرية ليتمكنوا من تلقي الدعم والتعبير عن طموحاتهم وتوفير أدوات تعليمية تتيح لهم الدمج بشكل أكبر.

وقال السفير الأمريكي، دانيال روبينشتاين، إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية، تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية والجامعات المصرية الشريكة بتوفير التمويل اللازم للدارسين لمساعدتهم في تحديات حياتهم والاستفادة من الفرص والإمكانيات وتخريج كوادر وقيادات لبلدهم.

وأضاف السفير الأمريكي خلال كلمه له بحفل تخريج دفعة جديدة من منح الدراسة للوكالة الأمريكية للتنمية أن الولايات المتحدة تؤمن بقوة التعليم واستثمرت أكثر من 350 مليون دولار في شكل منح أكاديمية لمصر منذ عام 1978، بالإضافة إلى 5 برامج للوكالة الأمريكية في 5 جامعات حكومية وخاصة لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا، ويعد هذا التعاون أكبر تعاون ثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة في 5 قارات.

وقال السفير الأمريكي بالقاهرة، إن العالم يشهد اليوم تقدما تكنولوجيا وتحديا كبيرا لمواجهة التغيرات المناخية وهو ما يستلزم تأهيل الطلاب للتعامل مع التحديات والاستفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدا وأن الجامعات تعد انعكاس للمجتمع ككل وتعزيز سبل النجاح والتميز وأن يكونوا قادة واعدين في مختلف المجالات.

وتابع: وقعنا اتفاقيات تعاون مع 15 جامعة مصرية في إطار التعاون مع الحكومية المصرية لتوفير مراكز دعم للطلاب ذووي الاحتياجات الخاصة.