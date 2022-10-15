سر الخلطة.. النظام الغذائى لـ هالاند عملاق السيتى جعله يحقق 20 هدفا بـ12 مباراة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن سر النظام الغذائي الصحى الذى يتمتع به لاعب كرة القدم هالاند مهاجم مانشستر سيتي، مع تغيير فى نمط حياته من خلال تركيب حجرة تبريد بمنزله وتناول قلوب البقر التي تتغذى على العشب ما جعلته يكتسب ميزة على أقرب منافسيه.



نظام غذائى صحى

وقالت الصحيفة، إن مهاجم مانشستر سيتي، 22 عامًا، يتبع مجموعة من الممارسات الصحية الغريبة لمنحه التفوق على منافسيه، يشتمل النظام الغذائي النرويجي على الأعضاء الداخلية للبقر مثل قلب البقر، والكبدة، التى تحتوي على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة مثل فيتامين "أ"، كما أنه يستخدم اليوجا وحمامات الجليد وغرف التبريد للمساعدة في التعافي ويرتدي نظارات الضوء الأزرق في الليل، حيث تم وصفه بأنه آلة الأهداف النرويجية الذي يهدد بتحطيم كل سجل التهديف في إنجلترا، وقد تم مقارنته بمايك تايسون في ذروته.



ماذا ياكل

اتبع هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يبلغ ثمنه 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا - والذي هز الشباك 20 مرة في 12 مباراة فقط، ومن المتوقع أن يضيف إلى رصيده عندما يواجه سيتيزنز منافسه ليفربول يوم الأحد - اتبع مجموعة من الطرق الصحية الغريبة، يتدرب على منحه التفوق على منافسيه لسنوات.



مهاجم مانستر سيتى

في عام 2020، قال الشاب البالغ من العمر 20 عامًا لوسائل الإعلام النرويجية المحلية، أرى هذا مفتاحًا لتحسين الأداء حتى بنسب قليلة فقط، مضيفًا: بالنسبة لي، يتعلق الأمر بالأشياء الصغيرة في المعركة للتحسن يومًا بعد يوم، كل يوم يوفر فرصة جديدة للتحسن.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من طوله بالفعل على ارتفاع 6 أقدام و 4 بوصات، يُعتقد أن هالاند لا يزال يزداد طولا، وقد وضع زادت عضلاته 12 كجم في آخر 15 شهرًا، مضيفة، إنه يمكن أن يُنسب الفضل في تحوله الدرامي إلى عمله في صالة الألعاب الرياضية والنظام الغذائي الغريب، والذي يتضمن قلب البقر والكبد، بالإضافة إلى المياه المفلترة بشكل خاص.



العلم وراء نجاح هالاند

وأوضحت الصحيفة، أن هالاند المهاجم، الذي يوصف بأنه مثل الوحش، يولي اهتمامًا خاصًا لنظام لياقته قبل وبعد المباراة، حتى أنه قام بتركيب غرفة تبريد بقيمة 50000 جنيه إسترليني في منزله لمساعدة جسده على التعافي، استخدم كريستيانو رونالدو تقنية مماثلة لإبقائه في ذروة لياقته البدنية.

ويستخدم هالاند، البالغ من العمر الآن 22 عامًا، تقنيات خاصة للتحكم في إيقاع الساعة البيولوجية – خلال الـ 24 ساعة التي تعمل بمثابة الساعة الداخلية للجسم - بما في ذلك ارتداء النظارات ذات الضوء الأزرق لتقليل آثار الحرمان من النوم بشبب شاشات الموبايل.



النظام الغذائى لمهاجم مانستر سيتى

يعتمد النظام الغذائي لمهاجم مانستر سيتي بشكل خاص على كبد البقر وقلوبه للحصول على أقصى قدر من التغذية، وصف زملائه "هالاند "، بأنه "يأكل كالدب" وليس من الصعب معرفة السبب، مع الأخذ في الاعتبار أنه يستهلك أكثر من 6000 سعرة حرارية في اليوم - حوالي مرتين ونصف أكثر مما يجب أن يتناوله الرجل العادي.

قال وهو يتباهى بقطع كبيرة من القلب والكبد من جزاره إلى الكاميرا: "أنتم الأشخاص الآخرون" لا تأكلون هذا، لكني مهتم بالاعتناء بجسدي، أعتقد أن تناول أطعمة محلية عالية الجودة قدر الإمكان هو الأهم ولذلك اهتم بتناول الكبدة وقلب البقر الذى يعتمد على تناول الأعشاب.