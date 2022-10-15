اليوم السابع
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زراعة الشرقية: جنى 38 ألف فدان قطن بنسبة تفتح 60%.. و4260 أعلى سعر للقنطار

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:00 ص
زراعة الشرقية: جنى 38 ألف فدان قطن بنسبة تفتح 60%.. و4260 أعلى سعر للقنطار زراعات القطن
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس" أشرف نصير"مدير عام الزراعة بالشرقية، إن حقول محافظة الشرقية، هذا العام إقبالا غير مسبوق على زراعة الذهب الأبيض؛ وذلك بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، التى حققت طفرة هائلة وغير مسبوقة فى أسعار القطن العام الماضى، مضيفا أنه تم جنى 33 ألف فدان بالجنيه الأولى و5000 فدان بالجنيه الثانية بنسبة تفتح 60%، وذلك من إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت الـ56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9 إلى 11 قنطارا /فدان، كما أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن عدد الحلقات التسويقية لاستقبال محصول القطن من المزارعين هذا العام 29 حلقة، موزعة على كافة المراكز منها "صان الحجر- صان البحرية- رمسيس- كفر المسلمية- الصوفية وتل راك- ومنشأة أبوعمر- والناصرية- البكارشة-و قصاصين الأزهار- وديرب نجم- وكفر صقر- والزقازيق - وبلبيس ومشتول السوق-الحسينية- منيا القمح" تستعد لاستقبال المحصول من المزارعين.

 بدوره، لفت الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.


الشرقية

القطن

الذهب الابيض

انطلاق مزاد القطن

انطلاق موسم جنى القطن



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