رفع كفاءة شوارع مركز ومدينة برج العرب لاستقبال فصل الشتاء بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

قام مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف برفع وتطوير الطرق ورفع كفاءتها، بالتنسيق مع الجهات المنفذة لمشروعات حياة كريمة، حيث يتم أعمال تسوية في عدد من شوراع المركز.

وأضاف بيان مركز ومدينة برج العرب، أن إعمال رفع كفاءة وتسوية شوراع المركز، تأتي ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء والأمطار، والعام الدراسى الجديد، وذلك بناءا على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بسرعة تسوية الشوارع، التى انتهى العمل بها وخاصة التى يتواجد بها مدارس.

وعلى صعيد آخر نفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف ،حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بمشاركة إدارة التموين ، مفتش الأغذية بالإدارة الصحية ، مديرية الطب البيطرى ، الإدارة الصحية ، التفتيش الصيدلى ، مكتب العمل ، مكتب السلامه والصحة المهنية ، شركة مياه الشرب وجميع الإدارات المعنيه بالمركز والتى استهدفت برج العرب القديم وقرية بهيج وأسفرت الحمله عن تحرير 5 محاضر للمخالفين، وضبط 45 حالة إشغال متنوع،. وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات .



أعمال رفع كفاءة شوراع برج العرب



أعمال تسوية شوراع برج العرب