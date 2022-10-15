ربة منزل تنهي حياتها بالقفز من الطابق الرابع بسبب أزمة نفسية في زفتى

الغربية ــ فريق المحافظات

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها، بالقفز من الطابق الرابع بمنزلها في مدينة زفتي بمحافظة الغربية، لمرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم زفتى، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط ربة منزل في الشارع من برج سكني.

انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتبين أن السيدة تعاني من أزمة نفسية، دفعتها لالقاء نفسها من الطابق الرابع وتوفيت في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.