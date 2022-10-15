اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ربة منزل تنهي حياتها بالقفز من الطابق الرابع بسبب أزمة نفسية في زفتى

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:54 م
ربة منزل تنهي حياتها بالقفز من الطابق الرابع بسبب أزمة نفسية في زفتى جثة ـ أرشيفية
الغربية ــ فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها، بالقفز من الطابق الرابع بمنزلها في مدينة زفتي بمحافظة الغربية، لمرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم زفتى، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط ربة منزل في الشارع من برج سكني.

انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتبين أن السيدة تعاني من أزمة نفسية، دفعتها لالقاء نفسها من الطابق الرابع وتوفيت في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


مدير امن الغربية

زفتي

انتحار

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة