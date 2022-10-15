ذا هيل: الجمهوريون استغلوا المخاوف من الجريمة للترويج لأجندتهم في الانتخابات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الجمهوريين المشاركين فى الانتخابات التمهيدية، استغلوا الأسابيع الأخيرة فى موسم الانتخابات، لجعل المخاوف بشأن الجريمة تترجم إلى موجة حمراء (تأييد للجمهوريين).

وأوضحت الصحيفة، أن الحزب الجمهوري استطاع الاستفادة من التركيز على السلامة العامة، وربط الفوضى بسياسات الديمقراطيين، بينما اضطر الديمقراطيون إلى ممارسة الدفاع.

ونقلت الصحيفة ما جاء فى إعلان للجمهورية إيثير جوى كينج، فى المقاطعة 17 فى إيلينوى ضد الديمقراطى إريك سورنسن "الجريمة آخذة في الارتفاع في إلينوي. لكن الديموقراطي إريك سورنسن يقف إلى جانب الحركة المناهضة للشرطة ". وكان كتب سورنسن ، مقال رأي هذا الأسبوع بعنوان: "نحن بحاجة إلى تمويل الشرطة بشكل صحيح".

بينما وجه محمد أوز ، المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا ، ضربة للحاكم الديمقراطي جون فيترمان بسبب سجله في جعل العفو وتخفيف الأحكام أكثر سهولة. قال فيترمان إن الجمهوريين أساءوا تمثيل مواقفه ، مضيفًا أنه بينما يوافق على بيان أن ثلث نزلاء الولاية يمكن إطلاق سراحهم دون تهديد للسلامة العامة ، فإنه لا يريد الإفراج عنهم جميعًا.

وبالنسبة لنائب نيويورك ، لي زيلدين ، المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم الذي كان ضحية محاولة طعن في يوليو ، كان إطلاق النار الأسبوع الماضي خارج منزله في لونغ آيلاند بينما كانت ابنتيه المراهقتان في المنزل يتخلل الموضوع الرئيسي لهذه الحملة. .

وكتب زيلدين في بيان: "مثل الكثير من سكان نيويورك ، شقّت الجريمة طريقها فعليًا إلى بابنا الأمامي".

في حين أن التضخم والقضايا الاقتصادية لا تزال على رأس مخاوف الناخبين ، يقول الناشطون الجمهوريون إن الجريمة والشعور بعدم الارتياح بشأن الأمن العام أهم بالنسبة للناخبين في فترة منتصف المدة - وأن الجمهوريين لديهم ميزة في هذه القضية.

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث في 21-25 سبتمبر الأسبوع الماضي أن 72 في المائة من البالغين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن الجريمة مهمة للغاية أو مهمة للغاية بالنسبة للحكومة الفيدرالية لمعالجتها ، وهي في المرتبة الثانية بعد التضخم ،الذى جاء بنسبة 82 في المائة.