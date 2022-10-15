ختام فعاليات الكامب الصيفى وتكريم المشتركين فى نادى المهندسين بالإسكندرية

اختتمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت فعاليات الكامب الصيفى التى شارك فيها أكثر من ٤٠٠ مشترك فى الأنشطة المختلفة على مدار أشهر الصيف وتكريم أبناء المهندسين.

وفى كلمته.. أكد المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة حريصة على تقديم خدمات وأنشطة متنوعة للمهندسين وأسرهم للاستفادة منها.

وأضاف أنه سعيد لمشاركة أعداد كبيرة من أبناء المهندسين فى الكامب الصيفى وتحقيق استفادة لهم من الأنشطة المختلفة لتنمية مهاراتهم.

بينما قال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن فعاليات الكامب الصيفى من أهم الأنشطة التى يشارك فيها أعداد كبيرة من أبناء المهندسين فى الانشطة المختلفة لتنمية مهاراتهم واستغلال فترة الصيف للاستفادة منها.

وقدم شكره للمحاضرين الذين ساهموا فى تقديم مواد علمية مميزة لأبناء المهندسين كما قدم شكره لأعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية المتطوعين لجهودهم فى التحضيرات لمدة شهرين قبل الفعاليات ومساعدة المهندسين لإلحاق أبنائهم فى الأنشطة والإشراف عليها.

حضر ختام فعاليات الكامب الصيفى وتكريم المشتركين المهندس صلاح حامد المهندس كريم عزت، المهندس احمد محمود، المهندس محمد قبيصى.