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حفيد عبدالرحيم القنائى: نحتفظ بآلاف الوثائق عن حقبته والمعاملات وقتها

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:54 م
حفيد عبدالرحيم القنائى: نحتفظ بآلاف الوثائق عن حقبته والمعاملات وقتها أحمد الخطيب من أحفاد السيد عبدالرحيم القنائى
قنا صابر سعيد

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قال أحمد الخطيب، من أحفاد السيد عبد الرحيم القنائي، إن العائلة تحتفظ بآلاف الوثائق التي تعود إلى حقبة قديمة وتشرح حياة ومعاملات الأشخاص أيام السيد عبد الرحيم القنائي وكذلك حدود الأملاك.

 
وأوضح الخطيب، أن الأحفاد من أبناء العائلة احتفظوا بالوثائق والجرد الذي يرجع نسبها إلى السيد عبد الرحيم القنائي، إلا أنه في كل فترة يظهر أشخاص يدعون انتمائهم إليها لاكتساب وضع اجتماعي أو الحصول على منافع من وراء ذلك، وهو ما تقابله العائلة بالتصدي له وتحافظ على الوثائق جيلًا من بعد جيل.
 
وأكد أحمد الخطيب، أن هناك أشخاصا يدعون النسب من خلال كارنيهات غير صحيحة، لذلك نطالب نقابة الأشراف بالوقوف لهم لحفظ الحقوق وهو ما تم عرضه بالمستندات عليهم مؤخرا.

 


سيدي عبد الرحيم القنائي

احفاد عبد الرحيم القنائي

حكاية عبد الرحيم القنائي

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