اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 12:43 م
أكرم القصاص
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توريد 17662 طن و168 كيلو جرام أرز بـ 21 موقعا بكفر الشيخ

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:18 م
توريد 17662 طن و168 كيلو جرام أرز بـ 21 موقعا بكفر الشيخ الأرز - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن ما تم توريده حتى اليوم السبت،17662 طن و 168 كجم ، أرز بـ21 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب  كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

 


كفر الشيخ

تموين

ارز

صوامع

مستحقات

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