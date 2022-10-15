تعرف على مشروع الربط بين مصر وأكبر شبكة كهربائية بالوطن العربى.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأكبر شبكة كهربائية بالوطن العربي، وهى الشبكة السعودية، من خلال إنشاء خط لتبادل 3 آلاف ميجاوات بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليار جنيه، والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي، وفيما يلي كل المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائى المصري السعودي.



1- وقعت مصر والسعودية اتفاقية لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة.



2- يعد هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.



3- تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 10 مليارات جنيه.



4- يصل معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.



5- يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر و السعوديه لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.



6- من المقرر تشغيل المرحلة الأولى يونيو 2024 بقدرة 1200 ميجا وات.



7- تعاقدت مصر مع استشارى عالمى لمراجعة الأمور الفنية والمالية للمشروع.



8- من المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث والأول من نوعها فى مصر.



9- بدأ الجانبان المصري والسعودى فى أعمال الخاصة بإنشاء محطات المحولات والتصميمات الخاصة بخطوط النقل.