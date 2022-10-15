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تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلى لميدان ماجدة لإنشاء مشروع المونوريل

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 ص
تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلى لميدان ماجدة لإنشاء مشروع المونوريل التحويلات المرورية - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، غلق ميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر كليا، أمام حركة المرور، تحديداً (المتجـه مـن ميـدان ماجدة اتجاه میدان سیتی سكيب والقادم من ميدان سيتى سكيب اتجاه ميدان ماجدة)، لمدة عام، فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

التحويلة المرورية الأولى

- حركة المركبات القادمة من نادي 6 أكتوبر وامتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير اتجاه میدان سيتى سكيب، تسلك المسار الآتي:

الدخول يميناً بشارع التحرير (قبل موقع الغلق مباشرة) استكمال السير بشارع التحرير وصولا حتي ميدان 17 ثم الدوران إتجاه اليسار بميدان 17 بإتجاه شارع 17 وصولاً حتى المحور المركزى الموازى بعد تجاوز منطقة الأعمال ثم الدخول يميناً إتجاه ميدان سيتى سكيب.

التحويله الثانية:

-المركبات القادمة من ميدان سيتى سكيب وترغب بالسير إتجاه ميدان الحصرى، تسلك المسار الآتى:

 

الدخول يميناً بشارع كمبوند السرايا "قبل موقع الغلق بمسافة "150 متر ثم الدخول يساراً إتجاه شارع خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر، ثم إستكمال السير بشارع خلف مكتبة الجامعة وصولاً لميدان الحصرى.

الغلق الكلى
الغلق الكلى

 

غلق الميدان
غلق الميدان

 

التحويلات المرورية
التحويلات المرورية

 


٦ اكتوبر

ميدان ماجدة

مشروع المونوريل

المونوريل

محطة الحصري

تحويلات مرورية

الجيزة



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