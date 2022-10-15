اليوم.. قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ أعمالها بالكشف الطبى على أهالى حلايب

البحر الأحمر- عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم السبت، عملها بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا على أهالى حلايب ولمدة يومين اليوم وغدًا، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرى منطقة الخير، وادلدديب التابعيتين لمدينة الشلاتين وذلك لمدة يومين اليوم أمس وأول أمس، وقبلها إجراء الكشف على أهالى قرية الحمروين بالقصير.



وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة عن شهر أكتوبر الثلاثاء الماضى والتى يبلغ عددها 8 قوافل علاجية، ويتم خلالها الكشف وصرف العلاج وعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة لأهالى قرى البحر الأحمر المختلفة.



وبدأت القوافل بقرية الحمروين بمدينة القصير إلى قرية الخير وادلديت التابعتين لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، ثم اليوم الى مدينة حلايب وتنتقل القوافل العلاجية من حلايب إلى قرية ابو رماد يومى 17 و18 أكتوبر.



وتنتقل القوافل العلاجية من حلايب جنوبا إلى مدينة مرسى علم شمالًا، حيث تبدأ بالكشف الطبى على قرى الشيخ الشاذلى، وأبو غصون، لمدة يومين 19 و20 أكتوبر، ثم إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم، يومى و21 و22 أكتوبر.



ومن مدينة مرسى علم إلى سفاجا وتحديدا بقرية أم الحويطات حيث تم الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية يومى 23 و24 أكتوبر الجارى، ومنها تنتقل القوافل اخيرا إلى وحدة صحة الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وليتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.