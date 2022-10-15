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اليوم.. انطلاق أول سباق هجن بميدان السلوم بمطروح

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:30 ص
اليوم.. انطلاق أول سباق هجن بميدان السلوم بمطروح سباق الهجن - أرشيفية
السلوم - محمد حسين

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تنطلق اليوم السبت فعاليات أول سباق هجن بميدان سباقات الهجن بالسلوم، وأعلنت اللجنة المنظمة أن السباق تشارك فيه هجن من كل المحافظات ويقام ليوم واحد على 30 شوطا فترتين مسائية وصباحية.

ووصل خلال اليومين الماضيين لميدان سباقات الهجن شرق مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح 400 جمل يقودها هجانة من كل محافظات مصر للمشاركة فى فعاليات أول سباق هجن ينظمه الاتحاد المصرى للهجن بدعم من اتحاد الهجن الإماراتى.

وقال الشيخ محمد أبو عنقة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للهجن، إنه تم تسجيل 400 جمل وصلت لميدان السباقات بالسلوم من محافظات سيناء والوادى الجديد ومحافظات القناة، ومحافظات الصعيد ومطروح.

وأضاف أن فريقا من اللجنة الفنية يتواجد لليوم الثانى فى الميدان ويستقبل الهجانة لتسجيل أسماء الجمال المشتركة ونوعها واسم مالكها، وأداء اليمين على صحة البيانات المقدمة وتسكينها على مجموعات التسابق بحسب سنها ونوعها.

كما أضاف أن جميع الهجن ستشارك فى السباق، لافتا أن كل مالك هجن حضر مع جماله والقائمين على خدمتها من هجانة وأقاموا الخيام بجوار المضمار، وانطلق بعضهم فى تدريبات تجريبية على أرض المضمار.


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