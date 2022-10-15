الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الخطر مازال قائما في محطة زابوريجيا النووية

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حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، من أن الخطر مازال قائما في محطة زابوريجيا النووية.. مشيرا في الوقت ذاته إلى إصلاح خطي طاقة احتياطيين، بالإضافة إلى خط خارجي يربط بين محطة توليد الطاقة الحرارية والشبكة الكهربائية.

وقال جروسي - في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن طاقم التشغيل في محطة زابوريجيا النووية يعمل تحت ظروف صعبة للغاية ويبذل أقصى ما في وسعه لضمان السلامة النووية.

يشار إلى أن وضع المحطة النووية الضخمة قد أثار قلقا دوليا خلال الأشهر الماضية، لاسيما مع تبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية، كما حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا من خطورة الوضع.. مطالبة بإقامة منطقة أمنية لتجنب أي حادث نووي لا تحمد عقباه.

جدير بالذكر أن موسكو وكييف يتبادلان الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا بأسرها، والتي تخضع، منذ أوائل مارس الماضي، لسيطرة القوات الروسية.

وكانت هذه المحطة النووية مصدرا مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ كانت تؤمن ـ المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية ـ للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.