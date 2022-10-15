"المحافظين" البريطانى فى ورطة.. نواب لـBBC: لن يكون سهلا الإطاحة برئيس وزراء مجددا

كتبت رباب فتحى

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس غضبا من جانب أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم، بعد إقالتها وزير المالية وإعلانها التراجع عن أجزاء رئيسية في سياستها لإنقاذ الاقتصاد.

ورغم أن العديد من النواب يريدون الحفاظ على استقرار الحزب بعد سلسلة من الاضطرابات شهدت اضطرار بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق لمغادرة منصبه، إلا أن الإطاحة بليز تراس ربما تعنى انتهاء مستقبل الحزب فى الحكومة، لأن ذلك يعني أن من سيشغل المنصب سيكون خامس رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات والثاني دون تفويض مباشر من الناخبين.

وقال وزير سابق لبي بي سي: "لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال إلى أجل غير مسمى".

وقال نائب آخر من حزب المحافظين إن الحزب في "حالة من اليأس" بعد المؤتمر الصحفي لرئيسة الوزراء الجمعة في داونينغ ستريت.

وقال السير كريستوفر تشوب، أحد مؤيدي تراس، إن الوقت سيخبرنا ما إذا كانت قد فعلت ما يكفي للحفاظ على منصبها ووصف أولئك الذين يخططون لإقالتها بـ"الضباع".

وأضاف: "لا يمكننا إجبار رئيس وزراء آخر على ترك منصبه، علينا فقط أن نهدأ ونحاول منح رئيسة الوزراء دعمنا".

وفي محاولة لإنهاء الاضطرابات في الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية وحليفها المقرب، كواسي كوارتنج، وعينت مكانه وزير الخارجية السابق جيريمي هانت.

كما أعلنت إلغاء سياسة خفض الضريبة على الشركات والتي سترتفع من 19٪ إلى 25٪.

وفي مؤتمرها الصحفي المقتضب الجمعة، رفضت تراس الدعوات لاستقالتها، قائلة إنها مصممة على الوفاء بوعودها.

وتعليقا على التحول في السياسة الضريبية على الشركات، قال السير كريستوفر إن تلك السياسة "ستضر بآفاق النمو" وأنها كانت "لا تتوافق أبدا" مع ما قالته تراس خلال حملتها الانتخابية في السباق على زعامة حزب المحافظين.

وقال أندرو بريدجن، النائب المحافظ، إنه يعتقد أنه سيكون هناك "تحدٍ أمام تروس في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف بريدجن، الذي لم يؤيد تراس لتكون زعيمة حزب المحافظين: "الاستياء مرتفع للغاية بين أعضاء الحزب داخل البرلمان".وقال: "إزاحة كواسي كوارتنج عندما نفذ السياسات التي طلبت منه تنفيذها، لن يولد ولاء لها".

وقال زعيم حزب المحافظين السابق، ويليام هيج، إن رئاستها للوزراء "معلقة بخيط رفيع".