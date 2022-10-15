الطقس في الإسكندرية.. اقتراب منخفض البحر المتوسط مع توقعات بأمطار رعدية

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، شبورة مائية وغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية 29 درجة فى العظمى و 22 درجة فى الصغرى؛ ويأتي ذلك مع اقتراب المنخفض الجوى الذى يسيطر على البحر المتوسط، والذى أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وتكوين شبورة على مسطح البحر المتوسط.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه كلما اقترب المنخفض الجوى سيؤدى ذلك إلى انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وهطول الأمطار الرعدية، ويأتى ذلك مع سقوط أمطار خفيفة فى مناطق متفرقة من أحياء العامرية وغرب وشرق ووسط الإسكندرية.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، وتعتبر هذه الحالة هى الحالة المطيرة الأولى التى سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.





ارتفاع-درجات-الخراؤة-و-توقعات-بأمطتر-رعدية







ارتفاع-درجة-الحرارة-ل-29-بالاسكندرية







اقتراب-المنخفض-الجوى







الشبورة-تسيطر-على-الاسكندرية-مع-ارتفاع-درجات-الحرارة







الغيوم-تسيطر-على-سماء-الاسكندرية







غيوم-بسماء-الاسكندرية



