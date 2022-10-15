اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الطقس في الإسكندرية.. اقتراب منخفض البحر المتوسط مع توقعات بأمطار رعدية

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:58 م
الطقس في الإسكندرية.. اقتراب منخفض البحر المتوسط مع توقعات بأمطار رعدية غيوم بسماء الاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الإسكندرية، شبورة مائية وغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية  29 درجة فى العظمى و 22 درجة فى الصغرى؛ ويأتي ذلك مع اقتراب المنخفض الجوى الذى يسيطر على البحر المتوسط، والذى أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وتكوين شبورة على مسطح البحر المتوسط.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه كلما اقترب المنخفض الجوى سيؤدى ذلك إلى انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وهطول الأمطار الرعدية، ويأتى ذلك مع سقوط أمطار خفيفة فى مناطق متفرقة من أحياء العامرية وغرب وشرق ووسط الإسكندرية.

 

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، وتعتبر هذه الحالة هى الحالة المطيرة الأولى التى سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.

ارتفاع-درجات-الخراؤة-و-توقعات-بأمطتر-رعدية

ارتفاع-درجات-الخراؤة-و-توقعات-بأمطتر-رعدية


ارتفاع-درجة-الحرارة-ل-29-بالاسكندرية
ارتفاع-درجة-الحرارة-ل-29-بالاسكندرية


اقتراب-المنخفض-الجوى
اقتراب-المنخفض-الجوى


الشبورة-تسيطر-على-الاسكندرية-مع-ارتفاع-درجات-الحرارة
الشبورة-تسيطر-على-الاسكندرية-مع-ارتفاع-درجات-الحرارة


الغيوم-تسيطر-على-سماء-الاسكندرية
الغيوم-تسيطر-على-سماء-الاسكندرية


غيوم-بسماء-الاسكندرية
غيوم-بسماء-الاسكندرية


منخفض-البحر-المتوسط-يقترب-من-الاسكندرية
منخفض-البحر-المتوسط-يقترب-من-الاسكندرية


الطقس في الإسكندرية

الطقس في الاسكندرية

الطقس اليوم في الإسكندرية

الطقس

الطقس اليوم

طقس الاسكندرية

الطقس فى مصر

الطقس فى الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة