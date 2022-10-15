الطقس فى بورسعيد.. انخفاض قليل في درجات الحرارة والأجواء مستقرة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، انخفاضا قليلا في درجات الحرارة مع استقرار للأجواء المناخية في أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وتستمر الأنشطة في محافظة بورسعيد بشكل طبيعي، من فتح المحال التجارية والأسواق، وكذلك ممارسة الصيادين لأنشطتهم من غزل الشباك والصيد داخل مياه البحر الأبيض المتوسط ومياه قناة السويس.

وتستعد محافظة بورسعيد لاستقبال موسم الشتاء، حيث أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة موسم الشتاء، فضلاً عن التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأوضح المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا متابعة ميدانية لمدى جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار خلال موسم الشتاء

وشدد محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بضرورة الاستعداد المكثف لأى طاريء فى حالة الطقس، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار والسيول، وعمل خطة موسعة للوقوف على مدى كفاءة المعدات المستخدمة فى سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بدفع عدد كبير من السيارات الناقلة والفاكيوم والنافوري والأطقم الفنية وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء.