الصناعة من التدمير فى عهد الجماعة الإرهابية إلى تدشين مدن وقلاع إنتاجية (إنفوجراف)

عانى قطاع الصناعة لسنوات بعد 2011 وحتى 2014، وتحديداً خلال الفترة التى تولى خلالها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، فشهدت هذه الفترة غياب التمويل ونقص الخامات وعدم توافر الطاقة وانقطاع الكهرباء عن المصانع الإنتاجية لكن بعد إزاحة الجماعة من على سدة الحكم، أصبح القطاع الصناعى على رأس الأولويات وتم إنجاز العديد من الأمور على أرض الواقع، نرصدها فى الإنفوجراف التالى:













كنا فين:

- توقف مشروع مدينة الروبيكى العملاقة منذ 2011 حتى 2013

بقينا فين:

عودة التمويل للمشروع وتشغيل المرحلة الأولى منه ونقل المدابغ من مجرى العيون وبدء التصدير من الروبيكى

كنا فين :

المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية إلى 40% بسبب أزمات الكهرباء والطاقة

بقينا فين:

توفير الكهرباء والغاز والوقود لكل المصانع لتعود للعمل بكامل طاقتها حاليًا ما انعكس على حجم الإنتاج

كنا فين:

القطاع الصناعى عانى من عجز كبير فى توافر الأراضى الصناعية

بقينا فين:

- طرح 64 مليون متر أرض مرفقة للمستثمرين ويجرى توفير الأراضى حاليًا بنظام حق الانتفاع وبتسهيلات كبيرة

كنا فين:

ندرة المشاريع الصناعية فى الصعيد بسبب مشكلات المناطق الصناعية وعدم وجود ترفيق وغياب الحوافز الاستثمارية

بقينا فين:

-بعد فترة ندرة الأراضى توفير 4 ملايين متر أرض مجانية بالصعيد وطرح الأراضى على الخريطة الصناعية وطرح 9 مجمعات صناعية بالصعيد

كنا فين:

توقف إنشاءات المناطق الصناعية الجديدة والاعتماد فقط على المناطق القائمة

بقينا فين:

-تدشين 5 مدن صناعية عملاقة منها مدينة النسيج بالسادات والأثاث بدمياط والبلاستيك بمرغم ومدينة الدواء

كنا فين:

معاناة المصانع فى الحصول على التراخيص لتستغرق 636 يومًا للرخصة الصناعية

بقينا فين:

المصنع يحصل على ترخيص العمل فى 7 أيام بعد استيفاء أوراقه بعد إطلاق قانون التراخيص الصناعية