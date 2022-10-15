السجن 3 سنوات لمتهمين بقضية "اللجان النوعية" بحلوان

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن 3 سنوات مشدد لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.