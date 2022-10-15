الداخلية تضبط 27 تمثالا بحوزة مهربين آثار في الفيوم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بحوزتهما عدد من التماثيل والعملات المعدنية المقلدة لإستخدامها فى أعمال النصب على المواطنين وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الإتجار فى القطع الأثرية، وكذا إستخدام القطع التى يشتبه فى أثريتها لممارسة أعمال النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية قيام (شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) بحيازة قطع يشتبه فى أثريتها للنصب والإحتيال على المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 27 تمثال مختلف الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتهم - قطعتين من أجزاء تماثيل - كمية كبيرة من العملات المعدنية المقلدة وزنت حوالى 20 كيلو جرام- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- هاتفى محمول) بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بأثرية المضبوطات للحصول على مبالغ مالية منهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.