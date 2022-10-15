اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: انتهاك صفقة الحبوب سيكون مشكلة كبيرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:04 ص
الخارجية الأمريكية: انتهاك صفقة الحبوب سيكون مشكلة كبيرة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

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أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعتبر انتهاك صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية "مشكلة كبيرة".

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الصفقة مفيدة للجميع، مضيفا أنه "من النافع بالنسبة للعالم الوصول إلى الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة".

وأضاف أن "أي حديث عن انتهاك هذا الاتفاق هو التصريح بأن الناس سيضطرون لدفع أكثر مقابل الغذاء".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعتبر التخلي عن "صفقة الحبوب" محاولة لتحويل توريدات الأغذية لوسيلة الضغط من قبل روسيا.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ألمح إلى أن استخدام الممرات الآمنة لتوريدات الحبوب الأوكرانية لغرض تنفيذ "عمليات إرهابية" سيضع "صفقة الحبوب" موضع الشك.


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