التغيرات المناخية تضرب الإسكندرية فى الخريف.. تسجل 29 درجة مع أمطار رعدية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، تأثيرا مباشرا بظاهرة التغيرات المناخية، خاصة فى فصل الخريف الذى يضرب البلاد حاليا بموجة من التقلبات الجوية، ،حيث سجلت الإسكندرية 29 درجة فى العظمى و 22 درجة فى الصغرى ، مسجلة ارتفاع فى درجات الحرارة بواقع 3 درجات، مقارنة بالأيام الماضية، يأتى ذلك فى حين أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من سقوط أمطار رعدية فى المساء تصل نسبتها إلى 80%، وهى نسبة مرتفعة، وخالفت حالة طقس الإسكندرية اليوم المتعارف عليه من مصر من هطول الأمطار الرعدية الذى يسبقه انخفاض فى درجات الحرارة .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، وتعتبر هذه الحالة هى الحالة المطيرة الأولى التى سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.

يذكر أن الإسكندرية من أكثر المحافظات التى تتأثر بشكل مباشر من التغيرات المناخية، وتجلت تلك التأثيرات منذ عام 2015 فى نوة خريفية ضربت المحافظة فى نهايو أكتوبر 2015 أدت الى غرق المحافظة و اصابتها بالشلل المرورى التام، فيما توالت تلك التأثيرات من ظاهرة التغييرات المناخية والتى أدت الى تغير موعد نوات الشتاء و التغيير الواضح فى الظواهر الجوية المصاحبة لها من حيث شدة و كثافة الامطار و شدة الرياح و درجات الحرارة.