اليوم السابع
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الأحد.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:00 ص
الأحد.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه اسبوع القاهرة الخامس للمياه - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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ينطلق بعد غدًا الأحد اسبوع القاهرة الخامس للمياه و يستمر حتى الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث يتم الإعداد للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.
 
‏‎و يهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى رفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقده تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخي" وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.
 
‏‎يشار إلى أن هناك جهودا مبذولة فى الإعداد ليوم المياه والمزمع عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، وقيام مصر بقيادة تنظيم "جناح المياه" والذى سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من 20 منظمة دولية، وذلك فى إطار مساعى مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي.
 

اسبوع القاهرة للمياه

المياه

الزيادة السكانية

تغير المناخ



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