استئناف طنطا تستمع لشاهد الإثبات بقضية الهجرة غير الشرعية وتؤجلها للأربعاء

فريق المحافظات

نظرت اليوم الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، باستئناف طنطا، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، محاكمة شبكة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحار لدولة إيطاليا، والتي تضم أربعة عشر متهما.

واستمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء المقبل ، للاستعداد للمرافعة كطلب الدفاع .

وكانت الواقعة قد بدأت عند تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بلاغا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره الي دولة ايطاليا عن طريق الهجره الغير شرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه احد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع علي ايصال امانه بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير شرعي الي منطقة شاطئ البحر برشيد أمام احدي المزارع الغير مأهولة .

واستكملت المحكمة أن المجني عليهم فوجئوا بأن المركب التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم علي شاطئ البحر بينما وافق البعض الاخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مره اخري الي الشاطئ خوفا من اكتشاف امرهم والقبض عليهم ، وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الامانة الموقعة من اهليتهم الا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم ، فقاموا بالابلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتاكدت منه وقامت بأخطار النيابة التي تولت التحقيق .