إصابة أشخاص 3 فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات المصاهرة بدائرة القسم وضبط 3 من المشاركين فيها جميعم مصابين تم تحويل أحدهما للمستشفى الجامعى والمصابين الأخرين للمستشفى التعليمى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بشارع سيالة أولاد نصير دائرة القسم ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وتعين الخدمات الأمنية للازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامه طنطاوى فتش مباحث القسم والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث القسم بوجود مشاجرة بين طرف أول عبد العال ا ع 38 سنة سائق ويقيم بناحية العمري دائرة القسم مصاباً " جرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان أحمد ن ع ع 35 سنة سائق ، وعبد الرازق ن ع ع 30 سنة عامل ويقيمان مدينة العرائس دائرة القسم شقيقي زوجة الطرف الأول مصابين " جروح متفرقة بالوجه " –نقلهما لمستشفي سوهاج التعليمي تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات المصاهرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.