اليوم السابع
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أمين أوابك: قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج صائب وجاء في الوقت المناسب

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:15 م
أمين أوابك: قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج صائب وجاء في الوقت المناسب الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
كتبت -مروة الغول

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وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)  على سبت بن سبت ، القرار الذي اتخذته مجموعة " أوبك + " في اجتماعها الأخير بشأن خفض الانتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم إعتبارا من الأول من نوفمبر القادم، وصفه بـ " القرار الصائب"  وأنه جاء في الوقت المناسب ، مؤكدا  أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الإقتصاد العالمي حيت يتوقع إنخفاض معدل نموه بنحو 3% خلال عام 2023.
 
وأوضح في بيان صحفي أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في إتخاذ خطوات إستباقية من شأنها تفادي أي إختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض. 
 
وأشار إلى  أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
 
 
 

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