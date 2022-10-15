أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية الهندى.. ويؤكد: منتدى التعاون العربى الهندى العام المقبل

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الشئون الخارجية الهندى سوبرامانيام جايشانكار اليوم السبت بمقر الأمانة العامة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب عن ترحيبه بالضيف الكريم مشيراً إلى أهمية وعمق الروابط التاريخية التي تربط العالم العربي والهند، إضافة إلى تشعب

العلاقات التجارية والثقافية التي تساهم في تعزيز الروابط بين الجانبين.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام والوزير الهندي اتفقا علي أهمية عقد الدورة المقبلة من منتدي التعاون العربي الهندي في نيودلهي في النصف الاول من عام ٢٠٢٣ بعد تأجيلها عدة مرات بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد ١٩.

وأوضح المتحدث أن الجانبين أعربا عن حرصهما علي تفعيل عمل منتدى التعاون العربي الهندي الذي تأسس عام 2008 لما يحمله من إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها على جميع المستويات، مبيناً في هذا السياق أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والهندي قد بلغ عام 2021 حوالي 148 مليار دولار.

كما اوضح المتحدث أن أبو الغيط اتفق مع الوزير الزائر على أهمية مواصلة عقد الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمنتدى، لما لها من تأثير ايجابي علي العلاقات العربية الهندية بوجه عام ولما تمثله من عامل مهم و مكمل للمباحثات السياسية التي يضطلع بها وزراء الخارجية.

وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تناولت مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الامين العام علي الركائز الاساسية للموقف العربي من القضية. ورحب الامين العام بما عرضه الوزير الزائر في هذا الخصوص حيث شدد علي ان القضية الفلسطينية تحظي بدعم سياسي توافقي داخل الهند والتي تستمر في التأكيد علي ذات الالتزام بتأييد الحقوق الفلسطينية، وهو ما رحب به الامين العام. كما وجه ابو الغيط الشكر إلى الجانب الهندي على دعمه المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

و أوضح المتحدث أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي العالمي.