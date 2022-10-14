وقال كوارتنج، الموجود في واشنطن للقاء صندوق النقد الدولى، إن "تركيزه الكلي ينصب على تحقيق الميزانية المصغرة،" وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" االبريطانية.

لكنه رفض تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في جميع السياسات.



وحول التكهنات بأن الحكومة ستعكس خطة عدم زيادة ضريبة الشركات، قال كوارتنج: "تركيزي الكلي ينصب على تقديم الميزانية المصغرة والتأكد من أننا نعود بالنمو إلى اقتصادنا."

وأضاف: "هذه هي الجائزة الرئيسية، وهذا هو التركيز الرئيسي لعملي".



كان عدد من كبار الاقتصاديين ونواب حزب المحافظين وأعضاء المعارضة دعوا رئيسة الوزراء ليز تروس إلى إعادة النظر في التخفيضات الضريبية المعلنة في الميزانية المصغرة الشهر الماضى.



يأتي ذلك بعد أن عانت تروس من ظهور العديد من المعارضين لسياساتها أمام "لجنة 1922" في مجلس النواب مساء أمس الأربعاء.

ومع استجواب قيادة تروس بعد أكثر من شهر بقليل في المنصب، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي اليوم الخميس إن التغيير في رئاسة الحزب سيكون "فكرة سيئة كارثية".