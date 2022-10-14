وزيرة الهجرة: قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها

رامى محيى الدين

أكدت السفيرة سها مجدى وزيرة الدولة للهجرة في تصريحات تليفزيونية أن قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها.

وكانت وزيرة الهجرة، قد كشفت في وقت سابق بتصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، كافة التفاصيل الخاصة بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم، وقالت إن هذا القرار يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، موضحة أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها.

وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.