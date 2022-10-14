هل السفر للخارج يُسقط الضريبة المستحقة؟.. اعرف حالات إسقاطها كليا وجزئيا

كتب هشام عبد الجليل

أجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:

- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

- إذا قُضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

- وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.

جدير بالذكر أن القانون عرف الضريبة بأنها أي فريضة مالية أيًا كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمها، وتتولى المصلحة ربطها وتحصيلها، والمبالغ الأخرى: أي مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه بأي صورة من الصور أيًا كان مسماه أو السند القانوني الذي بموجبه يتم ذلك، بما في ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية.