مقتل شاب بضرية على رأسه فى مشاجرة مع صديقه لخلافات مالية ببنى سويف

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته في مشاجرة مع صديق له، بسبب خلافات مالية بينهما بمركز اهناسيا غرب بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، تفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بين شابين، بدائرة المركز، نتج عنها إصابة أحدهما بجرح قطعي غائر بالرأس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفى داخل المستشفى.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة اهناسيا برئاسة الرائد عمرو حسونة، رئيس مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، حيث تبين حدوث مشادة كلامية بين م.ر.ع 18 عامًا،ا م.ح 18عاما ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بضربه على رأسه بسلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي غائر بالرأس.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصرحت بتسليم الجثة لأهليته.