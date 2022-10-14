"معلومات الوزراء" يستعرض جهود تمكين وتوعية المرأة الريفية فى مصر.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة الريفية، والموافق الخامس عشر من أكتوبر إنفوجراف حول تمكين وتوعية المرأة الريفية في مصر.

وقد تناول الإنفوجراف أبرز جهود التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية؛ حيث تم إصدار1,1 مليون بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات في جميع محافظات مصر. ووصل عدد حملات طرق الأبواب إلى 27 حملة، و4 ملايين زيارة توعوية للمرأة الريفية.

كما تم إطلاق تطبيق "تحويشة" الأول من نوعه في مصر، لمساعدة الريفيات على الاستفادة من خدمات الشمول المالي، والادخار والإقراض عبر الهواتف الذكية. وإطلاق حملة "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"، لتشجيعها على إقامة المشروعات الصغيرة وتسويقها.

وفيما يتعلق بالجانب التثقيفي والتوعوي، فقد أشار الإنفوجرافيك إلى تنظيم دورات تدريبية للريفيات حول المشروعات صديقة البيئة، وتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي. وتبني مبادرة بعنوان "أدها وأدود" للحفاظ على الحرف التقليدية التراثية وتطويرها، مثل: صناعة السجاد، والتطريز السيناوي وغيرها. وكذلك تنظيم" جلسات الدوار"، للتوعية بالقضية السكانية، وبرنامج "الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة" داخل القرى، للتوعية بأضرار الزواج والحمل المبكر، والختان، والعنف ضد المرأة والطفل.