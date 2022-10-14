غداً.. فصل التيار الكهربائى بـ 14 منطقة ببورسعيد لصيانة موزع الديزل

بورسعيد محمد فرج

تعلن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع شبكات بورسعيد بأنه سيتم قطع التيار الكهربائى غدا السبت الموافق 15 أكتوبر الجارى، من الساعة الثامنة ونصف صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا نتيجة اعمال صيانة لموزع الديزل 3 طبقا لبرنامج الصيانة الدورى للموزعات.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق الٱتية: سنترال بورسعيد وسوق السمك الجديد ومبنى التأمين الصحي ش مصطفى كامل و محطة صرف 100 ومبنى الضرائب شارع بني سويف ومحطة صرف s1 مستشفى الرحمة ومستشفى طيبة للولادة ومستشفى الليزك للعيون أرض الجولف ومستشفى المبرة والمناطق السكنية والافران والمدارس بحى العرب والشرق والمناخ فى التى تقع فى نطاق الموزع.