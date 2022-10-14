اليوم السابع
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طالب بالكلية الجوية: "يومنا الدراسي يبدأ الخامسة صباحا وينتهي التاسعة والنصف مساء"

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:11 م
طالب بالكلية الجوية: "يومنا الدراسي يبدأ الخامسة صباحا وينتهي التاسعة والنصف مساء" القوات الجوية
محمد عبد العظيم – ماجد تمراز

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تحدث عمرو هشام، الطالب بالكلية الجوية عن الدراسة والتأهيل داخل الكلية: "التأهيل البدني مهم جدا حتى يكون الطيار جاهز للطيران.. والتعلم الذهني والثقافي.. ثم الوصول إلى مرحلة الطيران".

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "عن قرب"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني من داخل الكلية الجوية على قناة "dmc": "نشعر بكل فخر وكل عزة للالتحاق بالكلية الجوية.. نبدأ اليوم من الخامسة صباحا.. طابور اللياقة فى الخامسة والنصف صباحا.. لمدة ساعة ونصف.. وبعد ذلك نرتدي ملابس الطيران.. ونبدأ فى مرحلة الطيران".

وتابع الطالب بالكلية الجوية: "نتلقي المحاضرات فى جناح العلوم بالكلية.. وبعد كده نواصل الدراسة حتى التاسعة والنصف مساء وانتهاء اليوم الدراسي.. والكلية الجوية علمتنا حب الدفعة وحب الخير للزملاء.. والهدف واحد وهو التخرج والالتحاق بالتشيكلات الجوية"


القوات الجوية

سلاح الجو

سلاح الجو المصرى

احمد الدرينى



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