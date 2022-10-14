ضبط لحوم ولانشون ودواجن غير صالحة للاستخدام فى حملة بيطرية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، على أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أقسام الصحة بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، الرقابة الإدارية"، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافطة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالفة و ضبط 6 طن و364 كجم لحوم ولانشون وشيش طاووق ودواجن مخالفة مابين 83 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و152 كجم لحوم مصنعة و10 كجم أسماك مجهولة المصدر و119 كجم صدور دواجن بدون بيانات و6 طن لانشون وشيش طاووق، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية خيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .