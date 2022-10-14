ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن مسئول رئاسي كوري القول، "تحترم حكومتنا الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن بين الجنوب والشمال، ونعتقد بالطبع أنه يجب على كوريا الشمالية أيضا احترام تلك الاتفاقات".

وأضاف " الجانب الكوري الشمالي هو الذي انتهك اتفاق 19 سبتمبر العسكري اليوم .. وبالتالي، فإن الإبقاء على الاتفاق أو إلغاؤه يعتمد في النهاية على موقف كوريا الشمالية".

وتتصاعد الدعوات داخل حزب سلطة الشعب الحاكم إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة بعد قمة 2018 بين الرئيس آنذاك "مون جيه-إن" وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون"، حيث كثفت بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ والأعمال الاستفزازية الأخرى في الأسابيع الأخيرة.

وقد وصفت كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم القصف المدفعي لكوريا الشمالية اليوم الجمعة على المناطق البحرية العازلة قبالة سواحلها الشرقية والغربية بأنه انتهاك واضح للاتفاق.

يذكر انه ما بين أمس واليوم، حلقت 10 طائرات عسكرية كورية شمالية بالقرب من الحدود مع الجنوب، وأطلقت قذائف مدفعية قبالة السواحل الشرقية والغربية وأطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي