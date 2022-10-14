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ذوو الهمم وحقوق الإنسان بمناهج الشرطة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:23 ص
ذوو الهمم وحقوق الإنسان بمناهج الشرطة.. اعرف التفاصيل طلاب كلية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ أحمد حسنى

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حرصت الداخلية على الاهتمام بأصحاب الهمم وملف حقوق الإنسان، واستحداث مناهج دراسية في هذا الشأن، فقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسان محورا رئيسيا فى آليات أداء العمل الأمنى يعتمد على منهج علمى يتم تدريسه بمختلف المعاهد التدريبية بالوزارة والفرق التخصصية لضباط الشرطة كما يجرى إعداد مناهج متطورة وفقا لأحدث النظم الدولية فى مجال التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

فضلا عن الاهتمام بذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بأهمية شمول المناهج التدريبية لآليات التعامل مع ذوى الهمم لاسيما الذين يعانون من إعاقة غير ظاهرة قد يؤدى عدم اكتشافها مباشرة إلى تعرضهم للإيذاء النفسى، فقد تم إدراج مادة أساسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن وبالدورات التدريبية اعتبارا من العام الدراسي والتدريبي الحالى لتزويد رجال الشرطة بالخبرات اللازمة فى هذا المجال وبما يعظم الدور الإنسانى للشرطة لدى كافة شرائح المجتمع.

 

 


ذوى الهمم

اكادمية الشرطه

وزرة الداخليه

اخبار الحوادث



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