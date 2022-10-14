حالة عدم استقرار.. شدة الأمطار وفرص حدوثها على المحافظات غدا

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل شدة الأمطار المتوقعة غدا السبت، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على عدة مناطق .

وينشر "اليوم السابع" متوسط شديدة الأمطار ، كما يلى :

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا ، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية ، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.