حالات إسقاط الحضانة عن الأم.. أبرزها الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات

كتب أحمد عبد الهادى

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الأسئلة القانونية عبر صفحاتهم الشخصية، عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم وفقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.

1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.

2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.

4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5. أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية الطفل.

6. بلوغ الطفل السن القانونية، وهى 15 سنة وهنا يخير أمام القاضى بين والده ووالدته.